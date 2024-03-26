حزب جزائري لـ "فلسطين أون لاين": قرار مجلس الأمن مؤشر لتغييرات تقود لمزيدٍ من عزلة الكيان

خاص - فلسطين أون لاين

قال د. سعيد نفيسي نائب رئيس حركة البناء الجزائرية، إنّ المشروع الذي قدمته بلاده لمجلس الأمن، يعبر عن الموقف الجزائري الثابت تجاه قضية فلسطين.

وأكد نفيسي، في تصريح صحافي لـ "فلسطين أون لاين"، أنّ هذا المسار يستأنف بجلسات ومشاورات مع عديد الأطراف الدولية، والتي أثمرت مرور القرار وعدم نقضه من واشنطن.

وذكر، أنّ هذا القرار يعبر عن عزلة الكيان، وتراجعه الدبلوماسي والانهيار في علاقته مع أقرب حلفائه.

وتوقع، أنّ يقود القرار لمزيد من التغييرات الدولية، وتساهم في مزيد من حسر الاحتلال وعزلته الدولية.

وأمس الإثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي في جلسة، قرارًا بـ"وقف إطلاق النار" في غزة، خلال شهر رمضان المبارك.

في حين، فشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار"، وأكد المجلس أن الحاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضًا إلى، "إزالة كل العوائق" أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، معرضين لخطر المجاعة.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إنّ اعتماد القرار رسالة لأهل قطاع غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم.

وتابع: "نريد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة".