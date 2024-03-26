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"التربية والتعليم": 5881 طالبًا استُشهدوا بغزة والضفة منذ 7 أكتوبر

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"التربية والتعليم": 5881 طالبًا استُشهدوا بغزة والضفة منذ 7 أكتوبر

26 مارس 2024 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 5881 طالبًا استُشهدوا و9899 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5826، والذين أصيبوا إلى 9570، فيما استُشهد في الضفة 55 طالبًا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 103.

وأشارت إلى، أن 264 معلمًا وإداريا استُشهد وأصيب 960 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

ولفتت إلى، أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية، أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

 

المصدر / وكالات
#غزة #طلاب #شهداء مدارس

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