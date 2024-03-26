القوات المسلّحة اليمنية تعلن تنفيذ 6 عمليات عسكرية خلال 72 ساعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ ست عمليات عسكرية خلال الـ 72 ساعة الماضية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات الـمسيَّرة.

وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، أنه تم استهداف أربع سفن ومدمرتين حربيتين في خليج عدن والبحر الأحمر، وعدداً من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح سريع، أن القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذتا أربع عمليات مشتركة على أربع سفن، منها سفينة MAERSK SARATOGA ) ) الأمريكية في خليج عدن، وسفينة ( APL DETROIT) الأمريكية في البحر الأحمر وسفينة (HUANG PU ) البريطانية في البحر الأحمر وسفينة PRETTY LADY ) ) والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجوِّ المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، في حين نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت عدداً من الأهداف "الإسرائيلية" في منطقة أمِّ الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وأهدت القوات المسلحة اليمنية تلك العمليات العسكرية لكل المجاهدينَ في فصائلِ المقاومةِ الفلسطينيةِ في قطاعِ غزة، مؤكدةً استمرارها في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ ضدَّ كل الأهدافِ المعاديةِ وتأكيداً على استمرارِ قرارِ منعِ المِلاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وفي المحيطِ الهنديِّ حتى إيقافِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.