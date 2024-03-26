اليوم الـ 172.. عشرات الشهداء في استهداف منازل وخيام للنازحين برفح وخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة، في تصريح مقتضب، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى 32414 شهيدًا و274787 إصابة.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي أحدث التطورات، استشهدت طفلة وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفلة إيلين العثامنة استشهدت جراء قصف الاحتلال منزل عائلتها في حي الجنينة شرق رفح.

كما ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على استراحة عائلية تؤوي نازحين شمال رفح إلى 19 بينهم 9 أطفال.

وفي وسط القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين أثناء انتشالهم جثامين من تحت أنقاض منزل في النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة الأمل غرب مخيم النصيرات، كما شن طيران الاحتلال غارات على المخيم.

وشن طيران الاحتلال غارات في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وعلى بلدة بيت حانون ومخيم جباليا شمال القطاع.

ووصل إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، جثامين 12 شهيدًا بعد انتشالهم، إثر قصف طيران الاحتلال منطقة المواصي.