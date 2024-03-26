ارتفاع حصيلة المُعتقلين في الضفة الغربية إلى 7800 فلسطيني

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شنّت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، وطولكرم، ونابلس، وجنين، وطوباس.

وأشار البيان إلى اعتقال قوات الاحتلال عددًا من عمال قطاع غزة من مخيم الجلزون.

وبحسب رصد ومتابعة الهيئة والنادي، فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 7800 حالة اعتقال، بما يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.