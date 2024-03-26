فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع حصيلة المُعتقلين في الضفة الغربية إلى 7800 فلسطيني

"الإعلامي الحكومي" يحذّر: عمليات "الإنزال الجوي" تشكّل خطرًا فعليًا على حياة المواطنين بغزة

"القسام" تنشر مشاهد استهداف دبابة وجرافة "إسرائيلية" في معارك شمال غزة

أيدي إدارة بايدن ملطخة بدماء غزة.. كيف تستمر أمريكا بدعم الإبادة بشكل لبق؟

سلسلة اقتحامات واعتقالات "واسعة" في الضفة الغربية

متظاهرون في المغرب يُطالبون بوقف التطبيع مع الاحتلال

دون الإفصاح عن "تفاصيل".. الاحتلال يعلن إصابة 31 عسكريًا خلال 48 ساعة

مرصد حقوقي يطالب بآليات "ملائمة" لإيصال المساعدات إلى شمال غزة

حماس: متمسّكون بموقفنا ومطالبنا "الأساسية" ونتنياهو يتحمل مسؤولية إفشال جهود التّفاوض

في يومها الـ 172.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

منذ 7 أكتوبر..

ارتفاع حصيلة المُعتقلين في الضفة الغربية إلى 7800 فلسطيني

26 مارس 2024 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
...

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شنّت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، وطولكرم، ونابلس، وجنين، وطوباس.

وأشار البيان إلى اعتقال قوات الاحتلال عددًا من عمال قطاع غزة من مخيم الجلزون.

وبحسب رصد ومتابعة الهيئة والنادي، فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 7800 حالة اعتقال، بما يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

#الأسرى #الحرب على غزة #اعتقالات الضفة الغربية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة