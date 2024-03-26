سلسلة اقتحامات واعتقالات "واسعة" في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملات دهم واعتقال في العديد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، وسط إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين.

في نابلس، اندلعت اشتباكات ومواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدّى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم.

وأفادت مصادر صحفية بأن الجنود فجّروا مقر حركة فتح القديم، الذي تعرض للقصف قبل عدة شهور واغتيال خمسة مقاومين بداخله في حينه.

واقتحمت قوات "إسرائيلية" خاصة مخيم عسكر، ورفيديا، واعتقلوا الشابين بكر أبو عيشه، وإسماعيل رمانه.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف من بينهم: سعيد أحمد نخلة، محمد فادي دار زيد، مهند أحمد غوانمة، والفتى نصار كامل الطيراوي، ثائر صافي، والمسن عبد الرحمن جمعة أبو عياش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ جمال داغر إمام مسجد قرية مزارع النوباني غرب المدينة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وفجّرت قوات الاحتلال مركبة مدنية قرب قرية عارورة، دون وقوع إصابات.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في المخيم واعتقل أربعة مواطنين من قطاع غزة وهم: ياسر بطنيجي، خالد غزاوي، حمدان العزاوي، محمد الغزاوي.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، عقب اقتحام منازلهم في بلدة دورا جنوب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، واعتقلت الشاب عايش أحمد عوض بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

في بيت لحم، اقتحمت القوات الصهيونية بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الفتى محمد أمجد طقاطقة، والشابين علي عيسى طقاطقة وأحمد خالد طقاطقة.

في جنين، شهدت المدينة اشتباكات مسلحة مع مقاومين، وإلقاء عبوات محلية الصنع صوب قوات الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين لؤي تركمان وحمزة سمودي.