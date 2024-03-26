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متظاهرون في المغرب يُطالبون بوقف التطبيع مع الاحتلال

26 مارس 2024 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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تظاهر آلاف المغربيين في مدنية طنجة، تضامنًا مع قطاع غزة، جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وهتف المتظاهرون بعبارات منددة بالحرب على غزة، وسط مطالبات بوقف  الحرب وتقديم المساعدات للمواطنين.

وطالبت الحشود بوقف التطبيع، وإنهاء العلاقات مع الاحتلال بأسرع وقت.

وفي وقت سابق، طالب أكاديميون وباحثون في المغرب، بوقف التطبيع الأكاديمي مع "إسرائيل"، تنديدًا بالحرب التي تشنها على قطاع غزة، كما دعت النائبة المعارضة في البرلمان فاطمة التامني، إلى مراجعة اتفاق التطبيع مع "إسرائيل" الذي أعلنت عنه دولتها في 20 ديسمبر 2020، بوساطة أمريكية مقابل الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء الغربية.

#المغرب #طنجة #طوفان الأقصى #مظاهرات تضامنية

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