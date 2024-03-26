دون الإفصاح عن "تفاصيل".. الاحتلال يعلن إصابة 31 عسكريًا خلال 48 ساعة

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة 31 عسكريًا في المعارك البرية بقطاع غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأقر جيش الاحتلال بإصابة 3130 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 1509 منهم خلال العملية البرية.

فيما لا يزال 288عسكريًا من ضباط وجنود الاحتلال يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، 25 منهم جروحهم توصف بالخطيرة، وفق ما نشره الجيش من معطيات.

ووفق اعترافات الجيش، فقد نشر يوم الأحد 24 مارس الجاري، إحصائية "رسمية" تؤكد مقتل 596 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 252 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.