"القسام" تبث مشاهد استهداف مقر لقيادة جيش الاحتلال بمحيط مجمع "الشفاء"

غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الإثنين، مشاهد من استهداف مقرًا لقيادة جيش الاحتلال وتصدي مقاتليها لآليات عسكرية متوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

واستهدف مقاتلو القسام آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" من مسافات مختلفة، وتمت إصابتها بصورة مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وفق المشاهد التي عرضتها الجزيرة.

كما أظهرت المشاهد استهداف مقاتلي القسام مقر قيادة وسيطرة للاحتلال بالقناصات، وذلك برصاص عيار 12.7 المضاد للتحصينات، حيث تم إصابة عسكريين اثنين على الأقل، ورصد إحدى طائرات الاحتلال التي تحوم في المنطقة.

مشاهد حصلت عليها الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنها لمعارك ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في محيط مجمع الشفاء بغزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/inu9jao9xa — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 25, 2024

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت كتائب القسام إنها "قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة"، كما أعلنت استهداف مقاتليها دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" انطلاق صفارات الإنذار في أسدود، إيذانا بانطلاق صواريخ من غزة باتجاه المدينة.

وأشارت هيئة البث العبرية (رسمية) إلى أنها المرة الأولى منذ شهرين التي تدوي فيها صفارات الإنذار في أسدود.

وقالت: "تم إطلاق 8 صواريخ على أسدود من وسط قطاع غزة، تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة"، مبينة أن الواقعة لم تسفر عن سقوط أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتعد هذه الرشقة الصاروخية الأولى تجاه أسدود منذ أكثر من شهرين، حين أعلنت "القسام" في 14 يناير/كانون الثاني "قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة M75، ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وسبق وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته علي مناطق شمال ووسط القطاع عبر عملية عسكرية مستمرة منذ نحو 6 أشهر، مجبرًا عشرات الآلاف من سكان هذه المناطق إلى النزوح جنوبا.

وكانت القسام قد أعلنت -الاثنين الماضي- أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة، بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، و"تستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال، فقد ارتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب إلى 3099 مقارنة بـ 3090 أمس الثلاثاء.

وأشارت المعطيات إلى أن 486 من الجنود الجرحى كانوا في حالة صعبة، و820 في حالة متوسطة، و1793 بحالة طفيفة.

وأوضحت أن 1496 من الجرحى أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.