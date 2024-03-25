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لأول مرة منذ يناير.. "القسام" تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية

25 مارس 2024 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
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صاروخ صواريخ المقاومة
غزة - فلسطين أون لاين

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إنها "قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة"، وفق بيان مقتضب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" انطلاق صفارات الإنذار في أسدود، إيذانا بانطلاق صواريخ من غزة باتجاه المدينة.

وأشارت هيئة البث العبرية (رسمية) إلى أنها المرة الأولى منذ شهرين التي تدوي فيها صفارات الإنذار في أسدود.

وقالت: "تم إطلاق 8 صواريخ على أسدود من وسط قطاع غزة، تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة"، مبينة أن الواقعة لم تسفر عن سقوط أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتعد هذه الرشقة الصاروخية الأولى تجاه أسدود منذ أكثر من شهرين، حين أعلنت "القسام" في 14 يناير/كانون الثاني "قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة M75، ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وسبق وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته علي مناطق شمال ووسط القطاع عبر عملية عسكرية مستمرة منذ نحو 6 أشهر، مجبرًا عشرات الآلاف من سكان هذه المناطق إلى النزوح جنوبا.

#غزة #طوفان الأقصى

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