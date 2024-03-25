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حرب "الإبادة الجماعية"

في اليوم الـ 171.. 107 شهيدًا و176 إصابةً خلال الساعات الماضية

25 مارس 2024 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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 أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 171على التوالي.

وأعلنت الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرة  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهيدًا و 176 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32333 شهيدًا، و 74694 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وذكرت الصحة  أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.
 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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