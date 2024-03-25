جيش الاحتلال يبحث عن طرق التفافية "بديلة" للحصول على الأسلحة.. ما السبب؟

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول البحث عن طرق التفافية للحصول على الأسلحة ومواصلة الحرب "الدامية" على قطاع غزة.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية: "يحاول المسؤولون في "إسرائيل"، إيجاد طرق التفافية بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة لسد النقص الحاصل في الذخائر الحيوية والضرورية لمواصلة القتال".

وأشارت الهيئة إلى أن المسؤولين لم يوضحوا الطرق الالتفافية التي ستلجأ الحكومة إليها للحصول على الأسلحة المطلوبة.

ورغم أن أمريكا تعتبر أكبر داعم عسكري للاحتلال، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت اختلافات في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب بشأن "خطورة" اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين، وإصرار رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو على الإقدام على اجتياح مدينة رفح رغم التحذيرات والمخاوف الدولية.

وقال مصدر "إسرائيلي" لهيئة البث العبرية: "لا توجد مخزونات في أوروبا، حيث يحرص الجميع على شراء وسائل أكثر تقدماً".

يُذكر أن هناك دولاً توقفت عن تصدير الذخائر القتالية للاحتلال، بينما أعلنت دول أخرى أنها ملتزمة بقوانين "عدم بيع الأسلحة لدول في صراع"، في حين أن بعضًا من الدول بدأت بالتهديد بوقف تصدير الأسلحة.