فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القوات الأردنية تقمع متظاهرين أمام سفارة الاحتلال

غوتيريش: الطريق البرّي هو الأكثر فاعلية وكفاءة لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة

اعتداءات واعتقالات في الضفة الغربية

قيادي بحماس: التسريبات "الإسرائيلية" عن تقديم تنازلات للحركة دعاية "بائسة"

18 شهيدًا في دير البلح وقصف عنيف في محيط مجمع الشفاء الطبي

حماس: تأكيد عزم "نتنياهو" على تنفيذ جريمته في رفح "تحدٍّ وقح" للدعوات والمواقف الدولية

"في زنازين معزولة".. 94 طفلًا أسيرًا يقبعون في "سجن مجدو" بينهم 24 طفلًا من غزة

وزير "إسرائيلي" سابق: السنوار يعرف خططنا واليمين مستعد للتضحية بـأسرانا

40 ألفًا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

اليوم الـ 170.. 84 شهيدًا بـ "مجازر جديدة" في غزة خلال الـ 24 ساعة ماضية

جيش الاحتلال يبحث عن طرق التفافية "بديلة" للحصول على الأسلحة.. ما السبب؟

25 مارس 2024 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
...

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول البحث عن طرق التفافية للحصول على الأسلحة ومواصلة الحرب "الدامية" على قطاع غزة.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية: "يحاول المسؤولون في "إسرائيل"، إيجاد طرق التفافية بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة لسد النقص الحاصل في الذخائر الحيوية والضرورية لمواصلة القتال".

وأشارت الهيئة إلى أن المسؤولين لم يوضحوا الطرق الالتفافية التي ستلجأ الحكومة إليها للحصول على الأسلحة المطلوبة.

ورغم أن أمريكا تعتبر أكبر داعم عسكري للاحتلال، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت اختلافات في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب بشأن "خطورة" اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين، وإصرار رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو على الإقدام على اجتياح مدينة رفح رغم التحذيرات والمخاوف الدولية.

وقال مصدر "إسرائيلي" لهيئة البث العبرية: "لا توجد مخزونات في أوروبا، حيث يحرص الجميع على شراء وسائل أكثر تقدماً".

يُذكر أن هناك دولاً توقفت عن تصدير الذخائر القتالية للاحتلال، بينما أعلنت دول أخرى أنها ملتزمة بقوانين "عدم بيع الأسلحة لدول في صراع"، في حين أن بعضًا من الدول بدأت بالتهديد بوقف تصدير الأسلحة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة