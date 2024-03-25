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وسط اعتداءات واعتقالات..

بالفيديو القوات الأردنية تقمع متظاهرين أمام سفارة الاحتلال

25 مارس 2024 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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خرج المئات من الأردنيين مساء أمس الأحد، في مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة، واحتشدوا أمام السفارة "الإسرائيلية" في العاصمة عمّان، وسط محاولات لاقتحام مقر السفارة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشرطة الأردنية اعتدت على المتظاهرين، وقامت بتفريقهم، والتصدي لهم،  بالقنابل المسيلة للدموع .

كما أكدت المصادر باعتقال عدد من المتظاهرين بعد تعرضهم للضرب المبرح من قبل قوات الأمن الأردنية.

و ردد المتظاهرون خلال المسيرة التضامنية، هتافات داعمة للمقاومة: "كل الأردن مع حماس.. بالروح والدم نفديك يا أقصى".

وأغلقت السلطات الأردنية جميع االشوارع المؤدية لمنطقة السفارة "الإسرائيلية".

يُذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن حربًا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن الدمار الهائل الذي لحق بجميع مناطق القطاع.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اعتقالات في الأردن #القوات الأردنية

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