غوتيريش: الطريق البرّي هو الأكثر فاعلية وكفاءة لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن هناك طوابير طويلة من الشاحنات التي تنتظر في معبر رفح، بينما في الجهة المقابلة هناك أشخاص يعانون المجاعة.

وقال غوتيريش في تغريدة له، عبر منصة "إكس"، إنه صام، أمس الأحد، خلال رحلته التضامنية إلى معبر رفح - الجانب المصري- احترامًا منه لمعتقدات الشعوب المسلمة التي يزورها حاليًا.

وأضاف: "أشعر بالألم لأن الكثير من الفلسطينيين في غزة غير قادرين على تناول إفطار مناسب".

وأشار الأمين العام إلى أنه يسعى من أجل مواصلة العمل مع مصر لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة.

وأوضح غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه لا بد من الضغط على "إسرائيل" لإزالة ما تبقّى من عقبات أمام دخول مواد الإغاثة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة زيادة المعابر ونقاط وصول المساعدات.

وشدد على أن الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة، مؤكدًا أن دخول المساعدات يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وحذر غوتيريش من تداعيات الحرب في غزة على مستوى العالم، مشيرًا إلى عمق "الكارثة الإنسانية" التي يعيشها القطاع، جرّاء الاعتداء اليومي على كرامة الفلسطينيين.

ومنذ السابع من أكتوبر، يشن الاحتلال "الإسرائيلي" حربًا تدميرية على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا، ما بين شهداء وجرحى ومفقودين.