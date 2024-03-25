اعتداءات واعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الإثنين، حملات اقتحام ومداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

في طولكرم، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الثائر عقب اقتحام بلدة قفين شمال المدينة، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة. كما أطلق الجنود الرصاص تجاه المواطنين، ما أدّى إلى إصابة فتى بعيار ناري في قدمه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة وضاحية أرتاح في مدينة طولكرم، واعتقلت الشّابّ مجد بلال خويلد بعد مداهمة وتفتيش منزله.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عكرمة أبو علبة بعد احتجاز مركبته على حاجز طيار قرب مدينة قلقيلية.

واقتحمت القوات الصهيونية بلدة حجة شرق المدينة، واعتقلت عددًا من المواطنين، عرف منهم: حسن غالب مصالحة، وحسام غالب مصالحة، وباسم معزوم مصالحة، وراجي مصالحة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتدت عليهم، واقتادت عددًا منهم للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنهم.

في نابلس، اندلعت مواجهات واشتباكات "مسلحة" بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها المدينة عبر حاجز عورتا جنوبي المدينة، ومحيط البلدة القديمة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي، من بينهم إصابة بشظايا رصاص الاحتلال الصهيوني.

كما اقتحمت القوات الصهيونية قرية بيت وزن غرب المدينة، واندلعت اشتباكات "مسلحة" مع المقاومين، ما أدّى إلى انسحاب الاحتلال دون الإبلاغ عن حالات اعتقال للمواطنين.

واقتحمت قوات االاحتلال بلدة عقربا جنوب شرق المدينة، وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير القسامي أسامة بني فضل، الذي تم تفجيره قبل عدة شهور على خلفية تنفيذه عملية حوارة في أغسطس 2023 التي قتل فيها مستوطنان.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، وسط مداهمة لعدد من منازل المواطنين.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جلبون شرق المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت عددًا من الشبان، عرف من بينهم: يزيد أبو الرب، ومحمد أحمد أبو الرب، ومحمد وليد الشريف.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال غرب المدينة، وداهمت منزل القيادي بحركة حماس الراحل عمر البرغوثي "أبو عاصف".

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب هيثم يعقوب والشاب إسلام مناصرة، شقيق الشهيد محمد مناصرة.