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قيادي بحماس: التسريبات "الإسرائيلية" عن تقديم تنازلات للحركة دعاية "بائسة"

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للتّملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق

قيادي بحماس: التسريبات "الإسرائيلية" عن تقديم تنازلات للحركة دعاية "بائسة"

25 مارس 2024 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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أكد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن التسريبات الإعلامية "الإسرائيلية" عن تنازلات وحلول "وسط" تم تقديمها لحماس "هي دعاية بائسة".

وأوضح القيادي، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن دعاية "إسرائيل" تهدف لتغطية تعنتها والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسراها.

وشدد المصدر على أن الحركة أوضحت موقفها "الذي لا تراجع عنه"، مؤكدًا أنه لا تبادل للأسرى مع استمرار المجازر والحصار.

وادّعت وسائل الإعلام العبرية، في تصريحات نُسبت لمسؤول "إسرائيلي"، أن "الإسرائيليين" مستعدون لتقديم تنازلات كبيرة من أجل إبرام صفقة لاستعادة الأسرى.

#تبادل الأسرى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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