التطورات الميدانية "الأخيرة" في اليوم الـ 171 من الحرب على غزة

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 171 على التوالي، حربه الهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر والجرائم التي سُجلت في تاريخ حروب العصر الحديث. لم يترك الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم أي أسلوب من أساليب القتل إلا وقد ارتكبه ضد شعبنا الأعزل، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهيدًا و 176 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32333 شهيدًا، و 74694 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الأخيرة

في غزة، ارتقى شهداء وأُصيب آخرون جرّاء استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي، شرق حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار تجاه مناطق متفرقة غرب مدينة غزة.

كما أطلقت طائرات الاحتلال النار في محيط مجمع الشفاء الطبي، بالتزامن مع اليوم السادس لحصار المستشفى واقتحامها.

في المغراقة، ارتقى 6 شهداء بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في المغراقة وسط قطاع غزة.

في خان يونس، أطلق الطيران المروحي النار بشكل مكثف غربي مدينة خانيونس. كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

وتمكّن المواطنون من انتشال جثامين 6 شهداء إثر قصف صهيوني على مدينة حمد شمال خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر بغزة، أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى الأمل في خان يونس وتغلق جميع مداخله.

في رفح، ارتفع عدد الشهداء في قصف منزل عائلة "الكردي" في حي الجنينة شرق رفح الليلة الماضية إلى 9 شهداء.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 32 شهيدًا خلال 24 ساعة في رفح؛ جراء قصف طائرات الاحتلال 6 منازل مأهولة بالسكان.

كما نقل المواطنون جثمان شهيد إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد قصف الاحتلال مركبة مدنية في بلدة النصر شمال شرق رفح.

وفي ظهر اليوم، أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه شواطئ رفح جنوب قطاع غزة.

التطورات الميدانية خلال الليلة الماضية

في غزة، واصل الاحتلال الصهيوني، حصاره واقتحامه لمستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، مرتكبًا جرائم وانتهاكات علنية بحق المرضى والنازحين والطواقم الطبية.

وأكدت مصادر صحفية، أن الاحتلال شن قصفًا جويًا ومدفعيًا على جميع المناطق المحيطة بالمجمع، وسط إطلاق نار كثيف ومتواصل، منذ ساعات الفجر حتى صباح اليوم، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في دير البلح، ارتكب الاحتلال، مجزرة بشعة، جرّاء قصفه منزلًا مأهولًا بالسكان يعود لعائلة "سلمان" في شارع البيئة بدير البلح أثناء أداء العائلة صلاة التراويح.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 18 شهيدًا وإصابة عدد كبير من المواطنين، ولا تزال عملية البحث جارية حتى صباح اليوم.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس.

وتمكّن المواطنون، صباح اليوم، من انتشال 5 شهداء من منطقة القرارة شمال خانيونس

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني، في ساعات الليل الأولى، منزلًا لعائلة "برهوم" في مخيم يبنا شرق رفح، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد كبير من سكان البيت.

كما وصل إلى مستشفى النجار 4 شهداء وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة "عيسى" في حي الجنينة شرق مدينة رفح.