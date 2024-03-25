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الدجل السياسي "الصهيوني"

حماس: تأكيد عزم "نتنياهو" على تنفيذ جريمته في رفح "تحدٍّ وقح" للدعوات والمواقف الدولية

25 مارس 2024 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، " إن مجرم الحرب ورأس الشر، الإرهابي نتنياهو، يواصل رحلة الدَّجَل السياسي، واستخدام خطاب ديني لتحقيق غاياته السياسية الإجرامية، عبر تصعيد حرب الإبادة التي يقودها ضد شعبنا في قطاع غزة، والتهديد بملاحقة وقتل قيادات شعبنا".

وأكدت حماس، في بيان صحفي، أن  ما يقوم به نتنياهو من إشارات وتهديدات لتأكيد عزمه تنفيذ جريمته الكبرى في مدينة رفح، هو تحدٍّ وقح، لكل الدعوات والمواقف الدولية التي تحذِّر من أي عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين. 

وشددت على أن ما ترتكبه حكومة الإرهاب الصهيونية برئاسة نتنياهو، ومعه مجموعة المستوطنين المتطرّفين المعبَّأين بالتُرَّهات والأساطير الدينية الإجرامية، من قتلٍ للأطفال والنساء والشيوخ، وحرقٍ وتدميرٍ للحواضر المدنية، وتجويعٍ للمدنيين، وجرائمَ لم يعرف لها التاريخ الحديث مثيلاً؛ سيُخَلِّد اسمها كعنوانٍ للشر والإجرام الذي لم يمرّ على البشرية مثيلاً له في كل العصور.

#رفح #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حرب الإبادة الجماعية

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