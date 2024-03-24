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"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات "حرب الإبـادة الجماعية" على غزة

24 مارس 2024 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نشر مكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، تحديث لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 170 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - 24 مارس آذار.

◻️ (170) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (2,848) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (39,226) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (32,226) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (14,280) شهيداً من الأطفال.

◻️ (27) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (9,340) شهيدة من النساء.

◻️ (364) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (48) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (136) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ.

◻️ (74,518) مصاباً.

◻️ (73%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.

◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (269) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (12) حالة اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (168) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (224) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (290) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (158) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.

◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

#غزة #طوفان الأقصى #حرب الإبادة الجماعية

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