المقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة في الـ "معارك الضارية" شمالي غزة

أقرت قوّات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام الاحتلال إلى أنّ الجندي القتيل هو الرقيب أول ليؤور رافيف، مقاتل في سرية عمليات الكتيبة “غرانيت” في لواء “الناحال”، خلال القتال في معركة في شمال قطاع غزة أمس.

وبمقتل ليؤور، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 595، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، منهم 252 جنديّا سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر.

وقبل أيام، أعلنت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، مقتل القائد في غرفة العمليات المتقدّمة من “اللواء 401″، الرقيب أول سيباستيان إيفان، وذلك في معارك مجمّع الشفاء غربي مدينة غزّة.

يأتي ذلك في وقت تخوض فيه المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغّلة في قطاع غزة، مكبّدة إيّاه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.