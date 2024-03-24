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إعلام يمني: شهداء وجرحى في غارات أمريكية بريطانية على اليمن

24 مارس 2024 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، الأحد، سقوط شهداء وجرحى مدنيين، في الغارات الأمريكية البريطانية الأخيرة على عدد من محافظات اليمن ليل الجمعة - السبت.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) نشرته وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وأدان البيان بأشد العبارات "الاعتداء الإجرامي الذي شنه طيران العدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بأكثر من 15 غارة (ليل الجمعة- السبت) ".

وأوضح أن هذه الغارات تسببت بسقوط مدنيين بين شهداء وجرحى (دون ذكر عددهم)

ولم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن على بيان "الحوثي" حتى الساعة 10:00 (ت.غ).

وليل الجمعة - السبت، أعلنت جماعة أنصار الله تعرض العاصمة صنعاء (شمال)، ومحافظة الحديدة (غرب)، لسلسلة غارات أمريكية بريطانية، دون حديث عن خسائر.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#غزة #اليمن #أنصار الله #عدوان أمريكي بريطاني

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