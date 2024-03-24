هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، يوم الأحد، اثني عشر مواطناً ، خلال اقتحام محافظات رام الله، والخليل وبيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، هم: خالد حميدة راضي، ومعن رياض راضي، وخليل عايد راضي وأسامة عايد راضي، عقب اقتحام منازلهم في قرية اللّبن الغربي، غربي رام الله.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون التبليغ عن إصابات.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: عبد السلام سلايمة، وأحمد دويك، وأنس غيث وبهاء حربي مسالمة، بعد دهم منازلهم في بلدة بيت عوا غربي المدينة.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة سعير شرقاً، واعتدت على المواطن فادي المطور بالضرب المبرح، ما أدة لإصابته بكسور ورضوض، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدتي سعير وصوريف، عرف من أصحابها: فتحي جرادات، وعبد الحكيم جرادات، حسن اغنيمات، ويوسف عرعر وحسن إسماعيل لمطور.

ومن بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إسماعيل طقاطقة، وعلاء محمد ثوابتة ونبيل حسن طقاطقة، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقل جنود الاحتلال الفتى أحمد هاني صومان (17 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه في حارة الفواغرة بالمدينة.

وداهمت قوات الاحتلال قرية سيريس جنوبي جنين، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، وأسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في الساق.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة اليامون، وداهمت منازل عددٍ من المواطنين عرف منهم منزلي المواطنين شحادة خمايسة ونجله إسلام، كما داهمت قرية فحمة واحتجزت الشاب حسن محمد نواصرة، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل القرية الرئيسي.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدداً من قرى وبلدات محافظة جنين، منها: صانور، ومركة، والجربا، ويعبد، ميثلون، عرابة وسط انتشار عسكري مكثف فيها.