إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

أصيب شاب فجر يوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية سيريس جنوب جنين.

وأوضحت مصادر محلية، أن شابًا من قرية سيريس أصيب بالرصاص الحي في ساقه، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون وداهمت منزلي المواطنين شحادة خمايسة ونجله إسلام وحطمت محتوياتهما، فيما اقتحمت قرية فحمة، وداهمت منزل المواطن علاء محمد نواصرة، وحولت سطحه إلى نقطة عسكرية، واحتجزت الشاب حسن محمد نواصره واستجوبته قبل أن تخلي سبيله، ونصبت حاجزًا عسكريًا عند المدخل الرئيسي.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: الجربا، ومركة، وصانور، وميثلون، ويعبد، وعرابة، وكثفت من تواجدها العسكري وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقتي "السماقة" شرق البلدة، و"شنّه" جنوبًا.