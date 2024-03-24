فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

اقتحامات المستوطنين تتواصل في المسجد الأقصى بأول أيام "عيد المساخر"

سرايا القدس تعلن عن عملية نوعية ضد قوات الاحتلال في جنين

170 يومًا من الإبادة الجماعية والجرائم المروّعة في قطاع غزة

أبو عبيدة يعلن وفاة أحد المحتجزين "الإسرائيليين" بغزة

اليوم الـ 169.. 72 شهيدًا في "مجازر جديدة" بأنحاءٍ بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة

45 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

موقعة قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف ناقلة جند وآليات للاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

غزة.. إعدامات في مجمع الشفاء و19 شهيدًا في "مجرزة جديدة" بحق "منتظري المساعدات"

منع المساعدات وقتل الجوعى.. نهج "إسرائيلي" متعمد لتكريس المجاعة والتهجير بغزة

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

24 مارس 2024 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
...
مواجهات.jpg

أصيب شاب فجر يوم الأحد، خلال مواجهات مع  قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية سيريس جنوب جنين.

وأوضحت مصادر محلية، أن شابًا من قرية سيريس أصيب بالرصاص الحي في ساقه، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون وداهمت منزلي المواطنين شحادة خمايسة ونجله إسلام وحطمت محتوياتهما، فيما اقتحمت قرية فحمة، وداهمت منزل المواطن علاء محمد نواصرة، وحولت سطحه إلى نقطة عسكرية، واحتجزت الشاب حسن محمد نواصره واستجوبته قبل أن تخلي سبيله، ونصبت حاجزًا عسكريًا عند المدخل الرئيسي.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: الجربا، ومركة، وصانور، وميثلون، ويعبد، وعرابة، وكثفت من تواجدها العسكري وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقتي "السماقة" شرق البلدة، و"شنّه" جنوبًا.

#غزة #جنين #إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة