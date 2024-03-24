سرايا القدس تعلن عن عملية نوعية ضد قوات الاحتلال في جنين

أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس عشية الأحد تمكنها من الإجهاز على عدد من جنود الاحتلال كرد أولي على اغتيال مقاوميها في مخيم نور شمس.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "تمكن جنودنا من التسلل داخل أراضينا المحتلة قرب بوابة الدير وبعد المراقبة الحثيثة تمكنوا من نصب كمين محكم لسيارة من نوع (i10) كان يستقلها ضابط المناوبة برفقة 3 جنود واعترضوا طريقهم وأمطروهم بزخات من الرصاص ما أدى إلى مقتلهم جميعهم وانقلاب المركبة وانسحب مقاتلونا بسلام بعد الإجهاز عليهم جميعا".

وأكدت الكتيبة في بيانها على أن هذه العملية رد على اغتيال مقاتليها في مخيم نورشمس و"امتدادًا لمخيم جنين البطولة وشهدائه وعلى رأسهم الشهيد أبو شادي الحواشين".

وقبل أيام استشهد أربعة شبان

2 جراء القصف و2 بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة شظايا قصف في الوجه، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضها طوقا مشددا عليه.