170 يومًا من الإبادة الجماعية والجرائم المروّعة في قطاع غزة

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها 170، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 32,142 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 74,412، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم نحو 500 جندي، بالإضافة إلى نحو 5000 جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

* الوضع في فلسطين:



- قوات الاحتلال تعتقل عددًا من الشبان خلال اقتحام منطقة رأس الجورة في الخليل.

- ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة فروانة في حي الجنينة بمدينة رفح إلى 7.

- قوات الاحتلال تمنع الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

- استشهاد أمير صبحي أبو عيشة من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مستشفى الأمل بخانيونس.

- غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في مدينة رفح وجنوبي قطاع غزة.

* الوضع في اليمن:

- القيادة الوسطى الأمريكية تشتبك مع 6 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" فوق جنوب البحر الأحمر.

* الوضع في لبنان:

- الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية بالصواريخ استهدفت منطقة "العسيرة" في بعلبك جنوبي لبنان.

- مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة "قطمون" في الأطراف الجنوبية لبلدة رميش الحدودية بالقذائف الثقيلة.

* الوضع في العراق:

- المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بواسطة الطيران المسير.

- المطالبات والتصريحات:

حركة حماس تدعو إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الإعدامات الميدانية والتنكيل بالمحاصرين في مجمع الشفاء ومحيطه.