اليوم الـ 170.. 84 شهيدًا بـ "مجازر جديدة" في غزة خلال الـ 24 ساعة ماضية

في اليوم الـ 170 للعدوان، استقبل أهالي قطاع غزة، اليوم الجمعة، اليوم الـ 14 من شهر رمضان المبارك على وقع حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق المواطنين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 84 مواطنًا، وإصابة 106 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و74518 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.

وفي أبرز التطورات: استشهد مواطن من مدينة خان يونس، وآخران في رفح، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منازل المواطنين.

وقالت مصادر صحفية، إن مواطنين استشهدا في قصف الاحتلال منزلا خلف مدرسة رابعة جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن 5 إصابات بينهم أطفال وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة بركات في حي السلام.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت أرضا زراعية قرب المنطقة الحدودية جنوبي مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق زوارق بحرية الاحتلال، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين غربا.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهداء وجرحى إلى المستشفى الكويتي جراء قصف للاحتلال منزلا لعائلة السطري بمنطقة البراهمة غربي رفح، ما يرفع عدد الشهداء في رفح منذ فجر اليوم إلى 8.

وفي خان يونس، استشهد مواطن في قصف استهدف منزلا في حي الأمل، وأصيب مواطن في مستشفى الأمل في الرأس وهو موظف يعمل لدى الهلال الأحمر.

كما أصيب مواطنان جراء إطلاق الاحتلال الرصاص على مدرسة تؤوي نازحين في الحي النمساوي في المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بانتشال جثامين 4 شهداء من منطقة القرارة شرقا جراء قصف للاحتلال في وقت سابق.

ويواصل الاحتلال محاصرة مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف، فيما تقوم آليات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة في محيطه.