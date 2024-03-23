أبو عبيدة يعلن وفاة أحد المحتجزين "الإسرائيليين" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان اليوم السبت، أنّ أحد المحتجزين "الإسرائيليين" في غزة قد توفي.

وبحسب بيان القسام، عزت الكتائب وفاة المحتجز "ييجيف بوخطاف" البالغ من العمر (34 عامًا) إلى نقص الدواء والغذاء في القطاع، الذي يستمر عدوان الاحتلال عليه.

وقال "أبو عبيدة" في منشور على قناته الرسمية على "تليغرام": "كنا قد حذرنا سابقاً أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم".

كتائب القسام تعلن وفاة الأسير الإسرائيلي "بيجيف بوخطاف" 34 عاما نتيجة "نقص الدواء والغذاء"#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/0UTnRjQo2f — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 23, 2024

في 9 من شهر مارس/ آذار الجاري، أعلنت كتائب القسام، مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة.

وفي ذات السياق، قال أبو عبيدة، إن "أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها أهالي غزة، ويعانون سوء التغذية والهزال، وبات المرض يهددهم".

ووجه رسالة لأهالي الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة، بالقول: "عدد من أسرى العدو يعانون من المرض والجفاف والهزال ونقص الأدوية نتيجة ما يعانيه شعبنا، وعلى عائلات أسرى الاحتلال أن تعلم أن حكومتهم تتلاعب بأبنائهم وتصر على إعادتهم في توابيت".

وأكد أبو عبيدة، أنّ أولوية المقاومة الأولى لإنجاز صفقة تبادل مع الاحتلال هي وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة، إنّ المقاومة "تتعامل بإيجابية مع الوسطاء وملتزمة بضرورة الوقف التام للعدوان على غزة".

وأضاف في كلمته، "بات من الواضح أن حكومة العدو تستخدم الخداع والمراوغة وأولويتنا هي الالتزام التام بوقف العدوان على شعبنا والانسحاب التام، وأولويتنا القصوى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب العدو ولا تنازل عن ذلك، ولا شيء مقدم لدينا على تضميد جراح شعبنا الذي يتعرض للإبادة."