تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تضامنًا مع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

شهدت مدن وعواصم عالمية مختلفة، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدًا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.

ودعا المشاركون في تظاهرات نظمت في العاصمة التونسية، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة آرهوس الدنماركية، والعاصمة كوبنهاغن، ومدينة ميلانو الإيطالية، ومالمو ويوتيبوري وألنغسوس في السويد، وشتوتغارت وبريمن والعاصمة برلين في ألمانيا، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، ولايدن الهولندية إلى "وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال"، ونددوا "بالإبادة الجماعية في قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ 169 يوما، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفًا وو 142 شهيدًا، وإصابة 74 ألفا و412 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

المصدر / وكالات