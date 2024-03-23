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مقتل ضابط صف "إسرائيلي" متأثرًا بإصابته في "عملية دير ابزيع"

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مقتل ضابط صف "إسرائيلي" متأثرًا بإصابته في "عملية دير ابزيع"

23 مارس 2024 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل جندي متأثرًا بجراح أصيب بها أمس الجمعة، خلال عملية إطلاق النار والاشتباك المسلح قرب بلدة دير ابزيع، غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في تصريح صحفي، إن القتيل ضابط صف من وحدة "دوفدوفان" (الكوماندوز) يدعى إيلي ديفيد غارفينكل (21 عامًا)، وكان يشغل رتبة "ضابط صف" في وحدة الكوماندوز التابعة لجيش الاحتلال، قُتل خلال عملية رام الله يوم أمس، وأصيب ضابط وجندي بجراح خطيرة، وخمسة آخرين بجراح متوسطة.

وصباح أمس الجمعة، أصيب 7 جنود وضباط من قوات الاحتلال بجروح تراوحت بين خطيرة ومتوسطة، باشتباكات مع مقاوم فلسطيني استمرت 5 ساعات غرب رام الله في الضفة الغربية، قبل اغتياله بقصف جوي.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو الشاب مجاهد بركات منصور من قرية دير ابزيع، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمانه، وداهمت منزله في القرية.

#عملية دير ابزيغ

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