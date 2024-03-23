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مداهمات ومواجهات مع الاحتلال في قرية فحمة جنوب جنين

23 مارس 2024 . الساعة 19:11 بتوقيت القدس
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حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
غزة - فلسطين أون لاين

اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات مع  قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية فحمة جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة جنوب جنين، وانتشرت داخل أحياء القرية، وداهمت عددًا من أحيائها، وداهمت منزل المواطن علاء محمد نواصرة، وحولت سطحه إلى نقطة مراقبة عسكرية، واحتجزت الشاب حسن محمد نواصره واستجوبته قبل أن تخلي سبيله ، ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي.

في السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات قرى: الجلمة، عرانة، عربونة، وجلبون شمال شرق جنين وداهمت أحياءها ما أدى إلى اندلاع مواجهات في جلبون.

المصدر / وكالات
#جنين #قرية فحمة

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