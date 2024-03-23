موقعة قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف جنودًا وآليات للاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامة (حماس)، اليوم السبت، استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب، إن "مقاتليها استهدفوا بقذيفة TBG جنودًا للاحتلال تحصنوا داخل مبنى في محيط مجمع الشفاء الطبي، وأوقعوهم بين قتلى وجرحى".

وفي بيان آخر، لفتت الكتائب، إلى أنّ استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء.

قبل يومين وفي عملية نوعية، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، مشاهد لقنص أحد قناصة الاحتلال وقتله، في المعارك الضارية التي تخوضها بمحيط مستشفى الشفاء بغزة.

وتظهر اللقطات، استعداد أحد قناصي القسام لتنفيذ المهمة، إلى جانب مكان اختباء القناص الإسرائيلي الذي بدا محاطًا -وفق الفيديو- بجهاز كاشف وسائط الرؤية (العدسات)، وهو عبارة عن كاميرا قادرة على التصوير لمسافات بعيدة، ويتم التحكم بها من قبل جنود الاحتلال عن بعد، وذلك في أحد المباني، عبر فتحة بالجدار.

وأطلق قناص القسام، طلقة واحدة، نفذت من خلال الفتحة التي كان يتمركز فيها القناص الإسرائيلي فأرداه على الفور قتيلا.

وأطلق جنود الاحتلال عقب مقتل القناص، قنابل دخان بيضاء، من أجل التغطية على إخلائه من المكان.

وكانت القسام قد أعلنت -الاثنين الماضي- أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة، بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، و"تستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

وفي الإطار، أصيب 9 جنود "إسرائيليين" خلال الساعات الـ24 الماضية، في المعارك الدائرة مع المقاومة داخل قطاع غزة، ما يرفع إحصائية الضباط والجنود الجرحى إلى 3099 منذ بدء الحرب على غزة.

ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال الأربعاء، فقد ارتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب إلى 3099 مقارنة بـ 3090 أمس الثلاثاء.

وأشارت المعطيات إلى أن 486 من الجنود الجرحى كانوا في حالة صعبة، و820 في حالة متوسطة، و1793 بحالة طفيفة.

وأوضحت أن 1496 من الجرحى أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.