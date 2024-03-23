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محدث اليوم الـ 169.. 72 شهيدًا في "مجازر جديدة" بأنحاءٍ بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة

23 مارس 2024 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 169على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 72 شهيدًا و 114 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32142 شهيدًا، و 74412 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وذكرت الصحة  أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.
 

#الحرب على غزة #حصيلة العدوان #طوفان الأقصى

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