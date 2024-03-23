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"الإعلامي الحكومي" بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية العدوان إلى 136

23 مارس 2024 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 136 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأعلن "الإعلامي الحكومي" في بيان صحفي، ارتقاء 3  صحفيين خلال الأيام القليلة الماضية.

ونعى المصور الصحفي محمد الريفي، الذي ارتقى شهيدًا متأثرًا بإصابته عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

كما نعى استشهاد المصور الصحفي والمنتج في قناة رقمي TVعبد الرحمن صايمة، الذي ارتقى جرّاء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل بمخيم البريج وسط القطاع.

كما أعلن "الإعلامي الحكومي" استشهاد مقدم البرامج الدينية بقناة القدس اليوم الفضائية د. محمود عماد عيسى بقصف الاحتلال لمنزله، وارتقى معه عدد من أفراد عائلته.

ومنذ بداية الحرب الهمجية على قطاع غزة، شن الاحتلال الصهيوني استهدافه المتعمد والمباشر على الصحفيين، إما بالاستهداف المباشر في أماكن عملهم وميادين تغطيتهم، أو في منازلهم رفقة عائلاتهم.

#الصحفي الفلسطيني #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استشهاد الصحفيين الفلسطينيين

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