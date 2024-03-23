"يونيسيف": ما يحدث في غزة حربٌ "مروعة" على "الأطفال"

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" جيمس إلدر أن ما يحدث في قطاع غزة حرب دامية وغير إنسانية على الأطفال.

وأشار إلدر في تصريح له، إلى أن قطاع غزة لم يعد مكانًا مناسبًا للأطفال، موضحًا أن الأطفال هم أكثر المتضررين في غزة.

ولفت إلى أن"اليونيسيف" تصف ما يحدث هناك بأنه حرب على الأطفال أنفسهم.

وقال إلدر:"عادة في جميع الأزمات تؤذي الحروب الفئات الأكثر ضعفًا وهم الأطفال، ويشكل الأطفال نحو 20% من أعداد القتلى غالبًا، لكن هذا الرقم يقترب في غزة من 40%، إذ تم قتل أكثر من 10 آلاف طفل (منذ بداية الحرب) والرقم في ازدياد".

وتابع: "الناس في قطاع غزة متعبون للغاية، وهناك العديد من الجائعين، ولا يزال هناك خوف كبير من أن تتحقق الفكرة المجنونة بشن هجوم عسكري على مدينة رفح".

وفي اليوم الـ 169 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، لا يزال الاحتلال يقصف ويستهدف جميع مناطق القطاع دون رادع أو محاسبة، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد وإصابة أكثر من 73 ألف جريح.

وبحسب تقرير وزارة الصحة الفلسطينية فإن 72 % من الضحايا هم من الأطفال والنساء.