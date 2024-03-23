مستشار ألماني: يجب إيصال المزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

عبّر المستشار الألماني أولاف شولتز، عن قلقه الشديد إزاء تهديدات الاحتلال بشن هجوم على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، المكتظة بالنازحين الذين أجبرهم القصف الصهيوني وتواصل حرب "التطهير العرقي" بأبشع أساليبها على ترك بيوتهم في عدة مناطق مختلفة والنزوح إلى أقصى الجنوب "قسرًا" و"ظلمًا".

وشدد شولتز في كلمة له خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، على أهمية عدم سقوط ضحايا بين المدنيين في رفح.

ودعا إلى ضرورة إيصال المزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار المستشار الألماني إلى أن المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة "قليلة جدا"، داعيًا إلى ضرورة العثور على طرق بديلة لإدخالها مثل الإنزال الجوي والممر البحري مع التأكيد أنها "ليست كافية".

وقال، إنه "يجب إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، بدلًا من 200 كما هو الحال الآن، ما يستوجب فتح معابر حدودية جديدة".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال "الإسرائيلي" حربًا تدميرية على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، وما يقارب 73 ألف جريح. بالإضافة إلى فرضه حصارًا مشددًا على مناطق شمال قطاع غزة، مانعًا وصول شاحنات المساعدات، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم كارثة "المجاعة" وارتقاء عدد من الأطفال جراء الجوع الشديد والجفاف.