انتهاكات "مستمرة".. الاحتلال يواصل عمليات الاقتحام والمداهمة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات "مسلحة" بين المقاومين وجنود الاحتلال.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت أحياءها وشوارعها، وسط حملات تفتيش وتخريب لمنازل عدد من المواطنين، عُرف من بينهم منزل الأسير المحرر صهيب أبو سعدة، ومنزل لعائلة "أبو سقافة" واحتجزوا المواطن أمجد أبو سقافة وحققوا معه ميدانيًا وتركوه بعد ساعات من احتجازه.

كما اندلعت مواجهات "عنيفة" مع الشباب الثائر، وأطلق الاحتلال خلالها الأعيرة النارية، بين المواطنين والمنازل، ما أدّى إلى إصابة شاب "17 عامًا" من بلدة عنبتا، وفق تقرير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيّا، شمال شرق المدينة، وداهمت أحياءها وشوارعها.

في جنين، شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة لشوارع بلدات: يعبد وعرابة والجلمة، وفقوعة، وبيت قاد، وجلبون، وسط حملات تفتيش واسعة، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن حالات اعتقال للمواطنين.

في نابلس، أُصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال، عقب اقتحامه قرية أوصرين جنوبي المدينة، مساء أمس الجمعة.

