لليوم الـ 169.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي" في غزة

لم تتوقف آلة الحرب الصهيونية منذ 169 يومًا عن شن هجومها النازي بحق العائلات الآمنة في غزة. أكثر من خمسة شهور ولا يزال القصف الجوي والمدفعي متواصلًا ومدويًا فوق رؤوس الناس. سجّل الاحتلال في هذه الحرب الدامية جميع الأساليب "المروعة" التي يمكن أن تسجل في تاريخ حروب العصر الحديث. مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين، ومعتقلين يواجهون مصيرًا مجهولًا.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة المرتبطة بعدد الضحايا منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، فقد ارتقى أكثر من 32070 شهيدًا، وأصيب أكثر من 74298 آخرين. بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من الشهداء تحت الأنقاض، وفي الطرقات، و سجلات المجهولين.

وفيما يلي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية منذ ساعات الليل حتى صباح اليوم السبت:

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "كوارع" شمالي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم 4 أطفال أشقاء، وإصابة 7 آخرين.

واستهدفت الطائرات الحربية منزلًا في منطقة ميراج شمالي رفح.

في خان يونس، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على عدة مناطق في المدينة، وسط تركيز واضح على المناطق الشرقية لخان يونس.

في النصيرات، شنت طائرات الاحتلال غارات متتالية في محيط مدينة الأسرى شمالي المخيم

في غزة، واصل الاحتلال حصاره واقتحامه لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة لليوم السادس على التوالي، وسط حملات اعتقال وإعدام بحق عدد من المتواجدين داخل المجمع.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة "البكري" قرب دوار حيدر غربي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع استهداف مباشر لمنزل عائلة "دعمش" في حي الصبرة.

في شمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما قصفت عدة مناطق شمال مخيم جباليا.