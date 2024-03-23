لم تتوقف آلة الحرب الصهيونية منذ 169 يومًا عن شن هجومها النازي بحق العائلات الآمنة في غزة. أكثر من خمسة شهور ولا يزال القصف الجوي والمدفعي متواصلًا ومدويًا فوق رؤوس الناس. سجّل الاحتلال في هذه الحرب الدامية جميع الأساليب "المروعة" التي يمكن أن تسجل في تاريخ حروب العصر الحديث. مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين، ومعتقلين يواجهون مصيرًا مجهولًا.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة المرتبطة بعدد الضحايا منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتقاء أكثر من 32142 شهيدًا، وإصابة ما يقارب 74412 آخرين. بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من الشهداء تحت الأنقاض، وفي الطرقات، و سجلات المجهولين.

التطورات الميدانية الأخيرة

في غزة، ارتكب الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم، مجزرةً جديدة بحق منتظري المساعدات على دوار الكويت غرب مدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء٣٠ شهيدًا و إصابة٨٠ جريحًا.

وأفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال أحرق عدّة أقسام داخل مبنى الجراحات التخصصية بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق محيط الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال مستشفى الحلو الذي يبعد عن مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة عشرات الأمتار.

وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن "الاحتلال يرتكب مجزرة بمجمع الشفاء الطبي منذ 5 أيام، ويواصل حصار أكثر من 30 ألف كادر طبي ونازح".

وأشار إلى أن عدوان الاحتلال يشمل كامل المنطقة المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.

وفي شهادة أحد المصادر الطبية من داخل مستشفى الشفاء، فقد أحرق الاحتلال جميع طوابق مبنى الجراحات التخصصية. بالإضافة إلى مخازن الأدوية داخل مجمع الشفاء الطبي.

كما فجّر البوابة الرئيسية لمبنى الطوارئ الرئيس بمشفى الشهداء.

وأشار إلى أن الاحتلال احتجز المرضى والنازحين في مبنى الأمير نايف، وهو مبنى قديم ومتهالك ولا يمكن التعامل مع المرضى بداخله.

وأكد أن الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية كثيرة في أروقة مباني المستشفى.

واستهدفت مدفعية الاحتلال عددًا من المنازل في محيط مركز رشاد الشوا ومفترق العباس غرب مدينة غزة.

في دير البلح، استشهد مواطنين اثنين، وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال جنوب وشرق دير البلح.

كما أُصيبت سيدة في القدم جراء سقوط قذيفة مدفعية على منزلها شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في البريج، ارتقى شهيد وأُصيب آخر بجروح خطيرة في قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شرق مخيمي النصيرات والمغازي بالمحافظة الوسطى.

في خان يونس، نسف الاحتلال عدة منازل سكنية شرق عبسان شرقي خانيونس.

وشرع جيش الاحتلال، ظهر اليوم، بعمليات تجريف داخل محررة حطين ومحيط منطقة المطاحن شمالي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال بمنطقة مواصي بلدة القرارة شمالي غربي مدينة خان يونس.

وفيما يلي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية منذ ساعات الليل حتى صباح اليوم السبت:

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "كوارع" شمالي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم 4 أطفال أشقاء، وإصابة 7 آخرين.

واستهدفت الطائرات الحربية منزلًا في منطقة ميراج شمالي رفح.

في خان يونس، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على عدة مناطق في المدينة، وسط تركيز واضح على المناطق الشرقية لخان يونس.

في النصيرات، شنت طائرات الاحتلال غارات متتالية في محيط مدينة الأسرى شمالي المخيم

في غزة، واصل الاحتلال حصاره واقتحامه لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة لليوم السادس على التوالي، وسط حملات اعتقال وإعدام بحق عدد من المتواجدين داخل المجمع.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة "البكري" قرب دوار حيدر غربي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع استهداف مباشر لمنزل عائلة "دعمش" في حي الصبرة.

في شمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما قصفت عدة مناطق شمال مخيم جباليا.