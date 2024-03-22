انتظرت ابنها لأكثر من 28 عامًا... وفاة والدة الأسير حسن سلامة

غزة - فلسطين أون لاين

توفيت والدة الأسير الفلسطيني والقيادي في كتائب القسام، حسن سلامة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض وانتظار للإفراج عن ابنها لأكثر من 28 عامًا.

وقالت مصادر محلية مقربة من العائلة، بأنه الحاجة خديجة توفيت في مستشفى حمد في العاصمة القطرية الدوحة والذي حضرت إليه حديثاً لتلقي العلاج بعد معاناة طويلة من المرض، وقد حضر لوداعها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وكان الاحتلال يفرض منعًا على والدة الأسير سلامة، ويحرمها من زيارته ولم تتمكن سوى مرة واحدة من مشاهدته.

والأسير سلامة الذي يلُقب بـ"بطل عمليات الثأر المقدّس" يمضي حكما بالسجن المؤبد 48 مرة، ويعد ثالث أعلى حكم بين الأسرى، ورفض الاحتلال الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" عام 2011.

وينسب الاحتلال للأسير سلامة المسؤولية عن سلسلة عمليات استشهادية نفذتها كتائب القسام ردًا على اغتيال المهندس يحيى عياش عام 1996، أدت إلى مقتل 46 إسرائيليًا وإصابة العشرات، وتم اعتقاله في 17 مايو/أيار 1996 عقب إصابته برصاص الاحتلال.