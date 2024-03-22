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لليوم الـ 168.. حصيلة الشهداء في حرب "الإبادة الجماعية" بغزة تتجاوز الـ 32 ألفًا

22 مارس 2024 . الساعة 18:05 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 168.. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدًا و 110 إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم الـ 168، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 32070 شهيدا و 74298 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لا يزال عدد من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي أحدث التطورات، استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، إثر استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

ارتقى شهيد على الأقل، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطن، إثر قصف الاحتلال مناطق قرب شاطئ بحر مدينة رفح جنوب القطاع، وجرى نقل جثمانه إلى المستشفى الكويتي بالمدينة، فيما أصيب مواطن بنيران قناص "إسرائيلي" في منطقة المغراقة وسط القطاع.

واستشهد مواطنان، وجرح آخرون، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة عياد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وجددت الطائرات قصفها غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولليوم الخامس يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، فيما استشهد 3 فلسطينيين بسبب الحصار ومنع وصول الأدوية.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة مبانٍ وأحرق قسم الأوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ويحتجز العشرات من المرضى والكوادر الصحية في داخل المستشفى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان صحافي، بأن "الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مبان ويحرق قسم الشرايين في مستشفى الشفاء، ويعتقل العشرات من الكوادر الصحية من داخل المستشفى".

وذكرت أن القوات الإسرائيلية "تحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم و10 من الكوادر الصحية في مبنى الأمير نايف بمجمع الشفاء"، دون تفاصيل إضافية عن واقع هؤلاء المرضى والمرافقين والأطباء.

#غزة #حرب الإبادة الجماعية

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