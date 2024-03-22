فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في مجمع الشفاء.. الاحتلال يقصف عدة مبانٍ ويحتجز العشرات من المرضى والكوادر الطبية

إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس

روسيا والصين تفشلان مشروع قرار أميركي يربط "هدنة غزة" بـ "تحرير الرهائن" فقط

موقع أميركي: هذا هو السبب الحقيقي للاقتحام الجديد لمستشفى الشفاء بغزة

مقررة أممية: جرائم "إسرائيل" يمكن أن تشغل الجنائية الدولية لـعقود

حماس: "عملية رام الله" تُعَدُّ دليلاً على قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل

"نقاط الانترنت العشوائية".. وسيلة تواصل المواطنين مع عائلاتهم النازحين لجنوب غزة

الأورومتوسطي: الاحتلال يستبيح بشكل مروع دماء وأرواح الفلسطينيين في مدينة غزة

الاحتلال يعترف: صور "المعتقلين" التي نشرناها من مجمع الشفاء الطبي فيها "خطأ"!

ماذا بعد؟

اليوم الخامس تواليًا

في مجمع الشفاء.. الاحتلال يقصف عدة مبانٍ ويحتجز العشرات من المرضى والكوادر الطبية

22 مارس 2024 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
...
من داخل مجمع الشفاء الطبي
غزة - فلسطين أون لاين

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة مبانٍ وأحرق قسم الأوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ويحتجز العشرات من المرضى والكوادر الصحية في داخل المستشفى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان صحافي، بأن "الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مبان ويحرق قسم الشرايين في مستشفى الشفاء، ويعتقل العشرات من الكوادر الصحية من داخل المستشفى".

وذكرت أن القوات الإسرائيلية "تحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم و10 من الكوادر الصحية في مبنى الأمير نايف بمجمع الشفاء"، دون تفاصيل إضافية عن واقع هؤلاء المرضى والمرافقين والأطباء.

ولليوم الخامس يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء أمس الخميس، إن "الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال مدينة غزة أصبح مستحيلا، وثمة تقارير عن اعتقال (إسرائيل) عاملين صحيين".

وكتب غيبريسوس، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، أنه "فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء منذ بدء الهجوم الإسرائيلي المستمر، فيما نسعى للحصول على معلومات حول حالة المرضى، وما إذا كانوا يتلقون الرعاية اللازمة".

وأشار إلى، أن "الوصول إلى مستشفى الشفاء أصبح مستحيلاً الآن، وهناك تقارير عن اعتقال واحتجاز عاملين في مجال الصحة".

وأضاف غيبريسوس، "كان لا بد من إلغاء مهمة كانت مقررة إلى الشفاء، الخميس، بسبب انعدام الأمن".

وأشار إلى أن "الوضع القائم يمكن أن يؤثر سلباً على قدرة المستشفى على العمل، ولو بالحد الأدنى، ويحرم المرضى من الرعاية الحرجة المنقذة للحياة".

وجدد غيبريسوس، تأكيده أن "المستشفيات ليست ساحات قتال، ويجب حمايتهم بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".

 

#مدينة غزة #مجمع الشفاء الطبي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة