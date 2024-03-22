الاحتلال يعترف: صور "المعتقلين" التي نشرناها من مجمع الشفاء الطبي فيها "خطأ"!

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أنه نشر صورًا عن طريق الخطأ لأشخاص ادّعى أنه اعتقلهم في مستشفى الشفاء بغزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إعلان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن القيادي بكتائب القسام رائد سعد اعتقل في مستشفى الشفاء تبين أنه خاطئ.

وفي بيان مشترك للمتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" والشاباك، قالا : إن "الصورة التي عممت بالأمس فيها خطأ".

وعقب نشر الاحتلال لصورة دّعى أنه اعتقل جميع من فيها، أكد مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه لا صحة لما نشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قائمة صور المعتقلين بمستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم جيش الاحتلال غير دقيقة.

وأشار إلى أن عددًا من الصور في القائمة تعود لأشخاص خارج غزة حاليًا، وصور أخرى لشهداء. لافتًا إلى أن 3 من الصور تعود لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقًا.

وشدد على أن ما ينشر في الإعلام العبري غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة بغزة.