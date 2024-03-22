فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

120 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة الثانية في الأقصى

بعد أستراليا والسويد.. فنلندا تعلن استئناف تمويل "الأونروا"

ماذا قالت حركة حماس في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين؟

القسام تعلن تنفيذ عدة عمليات في الضّفة الغربية

غيبريسوس: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح مستحيلًا

الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات لمدن وقرى الضفة الغربية

مستوطنون يعتدون على منزل جنوب نابلس

مسؤول أمني في حماس: ما ينشره الاحتلال بشأن اعتقالات "الشفاء" حرب نفسية

في اليوم الـ 168.. مجزرة في رفح وجرائم "مُتصاعدة" في مجمع الشفاء الطّبي

إصابة 7 جنود في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله

رغم عراقيل وحواجز الاحتلال

بالفيديو والصور 120 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة الثانية في الأقصى

22 مارس 2024 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
...

أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 120 ألف مصلّ أدوا  صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأوضحت الأوقاف أن المصلين بإصرارهم وعزيمتهم استطاعوا تجاوز قيود الاحتلال المشددة، والتي كان يظن أنها ستعرقل وتمنع وصول المصلين للأقصى.

وعقب الانتهاء من الصلاة، اعتدت قوات الاحتلال عند باب حطة، ومنعتهم من الوصول إلى طريق باب الأسباط.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال، اعتدت على شاب، في شارع صلاح الدين، واعتقلته.

كما شنّ الجنود حملة تفتيش جسدي لعدد من الشبان على أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

في صباح اليوم، نصبت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من الحواجز، بهدف عرقلة وصول المصلين للأقصى، كما اعتلى عدد من الجنود منطقة باب الأسباط ، بالقرب من مقبرة باب الرحمة.

كما منعت قوات الاحتلال عددًا من المصلين الوصول إلى الأقصى عبر حاجز قلنديا، الأمر الذي دفعهم إلى أداء الصلاة في منطقة قريبة من الحاجز.

#المسجد الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة