120 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة الثانية في الأقصى

أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 120 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأوضحت الأوقاف أن المصلين بإصرارهم وعزيمتهم استطاعوا تجاوز قيود الاحتلال المشددة، والتي كان يظن أنها ستعرقل وتمنع وصول المصلين للأقصى.

وعقب الانتهاء من الصلاة، اعتدت قوات الاحتلال عند باب حطة، ومنعتهم من الوصول إلى طريق باب الأسباط.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال، اعتدت على شاب، في شارع صلاح الدين، واعتقلته.

كما شنّ الجنود حملة تفتيش جسدي لعدد من الشبان على أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

في صباح اليوم، نصبت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من الحواجز، بهدف عرقلة وصول المصلين للأقصى، كما اعتلى عدد من الجنود منطقة باب الأسباط ، بالقرب من مقبرة باب الرحمة.

كما منعت قوات الاحتلال عددًا من المصلين الوصول إلى الأقصى عبر حاجز قلنديا، الأمر الذي دفعهم إلى أداء الصلاة في منطقة قريبة من الحاجز.