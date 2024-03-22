بعد أستراليا والسويد.. فنلندا تعلن استئناف تمويل "الأونروا"

أعلنت فنلندا، اليوم الجمعة، تراجعها عن قرار "تعليق" تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكد وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، فيله تافيو، أن بلاده ستسأنف تقديم الدعم المالي للوكالة

وقال تافيو: "تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لنواصل دعمنا".

وأشار إلى أن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر.

وخلال الأسابيع الماضية، استأنفت دول من بينها كندا وأستراليا والسويد تمويل الأونروا، بعد أن علّقت تمويلها لعدة أشهر، متأثرةً بسلسلة التحريضات والادعاءات "الإسرائيلية" بحق الوكالة.

وفي شهر يناير الماضي، شنّ الاحتلال "الإسرائيلي" حملة تحريضات ضد وكالة "الأونروا"، بعد ادعائه بأن عددًا من موظفيها شاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023، ورغم فتح الأونروا تحقيقًا بالحدث، إلّا أن الاحتلال لم يقدّم دليلًا يثبت صحة ادّعاءاته.