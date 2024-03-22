القسام تعلن تنفيذ عدة عمليات في الضّفة الغربية

أعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية، تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية، استهدفت تجمعات جنود الاحتلال وآلياته.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: تصدى مجاهدونا خلال الساعات الـ 48 الماضية لاقتحامات العدو وآلياته في مخيم نور شمس بطولكرم، ومدينة طوباس، ومخيم عقبة جبر بأريحا.

وأكدت أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف عدد من الآليات بعبوات ناسفة مجهزة سلفًا وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وأوضحت كتائب القسام أن مجاهديها نفّذوا عدة عمليات إطلاق نار هجومية استهدفت تحشدات عسكرية للعدو ومواقع مستحدثة في شمالي ووسط الضفة.