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غيبريسوس: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح مستحيلًا

22 مارس 2024 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس،أمس الخميس، أن الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال مدينة غزة أصبح مستحيلًا.

وأعرب غيبريسوس عن قلقه إزاء التقارير التي تؤكد اعتقال الاحتلال لعدد من الأطباء والممرضين والعاملين داخل المجمع.

وقال: "فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء منذ بدء الهجوم "الإسرائيلي" المستمر، فيما نسعى للحصول على معلومات حول حالة المرضى، وما إذا كانوا يتلقون الرعاية اللازمة".

وأضاف غيبريسوس: "كان لا بد من إلغاء مهمة كانت مقررة إلى الشفاء خلال الأيام الماضية، بسبب انعدام الأمن".

وأوضح أن الوضع القائم يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة المستشفى على العمل، ولو بالحد الأدنى، ويحرم المرضى من الرعاية الحرجة المنقذة للحياة

وشدد غيبريسوس على ضرورة حماية المستشفيات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وسط إطلاق نار متواصل ومكثف على المجمع، وقصف لجميع المباني والمناطق المحيطة.

كما شن الاحتلال حملات اعتقال واسعة للمواطنين النازحين، والطواقم الطبية والمرضى.

#الحرب على غزة #مجمع الشفاء الطبي #طوفان الأقصى

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