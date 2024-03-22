الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات لمدن وقرى الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملات اقتحام ومداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اشتباكات "مسلحة" وتصدي من المقاومين.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، رفقة عدد من الآليات العسكرية بينها جرافة، وانتشرت في شوارع المدينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين، استهدفوا خلالها آليات الاحتلال بالعبوات والأسلحة اللازمة.

وأعلنت كتائب القسـام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها نفذت بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عملية تفجير وإعداد كمين محكم لآليات الاحتلال وجنوده داخل مدينة طوباس، مؤكدة وقوع أضرار وإصابات في آليات وصفوف الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين، واعتقلت المواطن جواد حامد مسلماني، للضغط على نجله الأسير المحرر عمران مسلماني لتسليم نفسه.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية التوانة بمسافر يطا، وأطلقت القنابل الضوئية في سمائها، وسط حملات مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الكرمل شرق يطا جنوب المدينة، وبلدات عرابة، ويعبد، وأم دار، وجلبون، وفحمة، وكفر راعي.

كما احتجزت الطفل مثنى أبو بكر في بلدة عرابة وحققت معه ميدانيًا لعدة ساعات، قبل أن تطلق سراحه.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منزل عائلة الأسير محمد ملحم في حي نزال وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتدت على والده بالضرب المبرح.