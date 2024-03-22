مسؤول أمني في حماس: ما ينشره الاحتلال بشأن اعتقالات "الشفاء" حرب نفسية

أكد مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه لا صحة لما نشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء فربي مدينة غزة.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قائمة صور المعتقلين بمستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم جيش الاحتلال غير دقيقة.

وأشار إلى أن عددًا من الصور في القائمة تعود لأشخاص خارج غزة حاليًا، وصور أخرى لشهداء.

ولفت المسؤول إلى أن 3 من الصور تعود لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقًا.

وشدد على أن ما ينشر في الإعلام العبري غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة بغزة.