في اليوم الـ 168.. مجزرة في رفح وجرائم "مُتصاعدة" في مجمع الشفاء الطّبي

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 168 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، مُستهدفًا جميع المناطق دون استثناء. لم يترك الاحتلال خلال الأيام الماضية انتهاكًا إلّا وقد ارتكبه بحق شعبنا، ليُسجل في تاريخ العصر الحديث أبشع الجرائم والانتهاكات، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وصولًا إلى حصاره واقتحامه وتدميره للمستشفيات والمجمعات الطبية.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة المرتبطة بأعداد الضحايا منذ بدء العدوان على غزة، فقد ارتفعت عدد الشهداء إلى 31988 شهيدًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 74188.

وفيما يلي متابعة آخر التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم:

في غزة، واصل الاحتلال لليوم الخامس على التوالي حصاره واقتحامه لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه مباني المجمع، واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والنازحين والصحفيين.

واستهدف الاحتلال جميع المناطق المحيطة بالمستشفى من خلال شن القصف الجوي والمدفعي، ونسف المباني، وحرق المنازل، وإعدام ساكنيها.

في شمال القطاع، شنّت طائرات الاحتلال منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم الجمعة، عدة غارات متفرقة على مناطق الشمال.

في دير البلح، أُصيب أكثر من 10 مواطنين في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "أبو عيشة" في شارع الترزي محيط مستشفى شهداء الأقضى.

في النصيرات، شن طيران الاحتلال، فجر اليوم، غارة جديدة على المخيم وسط القطاع.

في خان يونس، قصفت المدفعية الصهيونية عدة مناطق شرق المدينة.

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "ثابت" في حي النصر شمال شرق رفح، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء، وفق الحصيلة الأولية.