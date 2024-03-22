إصابة 7 جنود في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله

أُصيب 7 جنود صهاينة، صباح اليوم الجمعة، خلال عملية اشتباك "مسلح"مع مقاوم فلسطيني، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار على حافة للمستوطنين، قرب مستوطنة "دوليف" غربي رام الله.

وأشارت إإذاعة جيش الاحتلال إلى أن عددًا من الجنود تبادلوا إطلاق النار مع منفذ الهجوم، لمدة 4 ساعات متواصلة.

وأفادت مصادر عبرية بوجود إصابات في صفوف جيش الاحتلال خلال الاشتباك المسلح مع المقاوم.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إصابة 7 جنود خلال عملية اشتباك مع مقاوم فلسطيني، استمرت لمدة 4 ساعات، قرب مستوطنة "دوليف" برام الله، منهم إصابة حرجة، وإصابتين خطيرة، وإصابة متوسطة، و 3 إصابات طفيفة.

وأعلنت القناة 14 العبرية انتهاء مطاردة منفذ العملية، بعد إطلاق طائرة مروحية صاروخين تجاهه، ما أدى إلى استشهاده.

وفي صباح اليوم، نفّذ مقاوم فلسطيني، عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله بالضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "عملية إطلاق نار استهدفت حافلة بالقرب من مستوطنة "دوليف" غربي رام الله".

وأوضحت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال تجري عمليات تمشيط في منطقة جبل الشبوني بقرية كفر نعمة غرب رام الله، عقب عملية إطلاق نار في المكان.



وذكرت بأن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة جبل الشبوني بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غرب رام الله.

وأكدت مصادر صحفية أن طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال أطلقت النار تجاه منطقة مفتوحة في بلدة دير بزيع غرب رام الله.